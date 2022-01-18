Девятилетний грибник из Орла принял участие в федеральном телешоу «Вундеркинды»

18.1.2022 | 18:00 Культура, Новости

Программа выйдет сегодня в 20.30 на телеканале «Пятница!».

Девятилетний Егор Гришин из Орла принял участие в телешоу «Вундеркинды», которое выходит на федеральном телеканале «Пятница!».

Ведущим программы является известный блогер Роман Каграманов, а звездными гостями нового выпуска стали Екатерина Скулкина и Сергей Мезенцев.

По правилам игры, звездные гости с помощью интуиции должны угадать, какими талантами обладает каждый из детей в студии. Мальчик из Орла является экспертом по микологии — науки о грибах. В свои девять лет Егор отлично разбирается в грибах и ведет свой блог, на который подписано уже более 8 тысяч человек.

Премьера программы состоится сегодня в 20.30 на телеканале «Пятница!».

ИА «Орелград»

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