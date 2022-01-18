Стал известен список орловских крещенских купелей

Безопасность на каждом из них обеспечат сотрудники МЧС.
В Орловской области опубликован список крещенских купелей. Их определило МЧС совместно с органами местного самоуправления.
«На водоемах области в этот период будет действовать 26 мест организованного купания в 13 муниципальных районах. Для обеспечения безопасности в местах проведения купаний будет организовано дежурство сотрудников МЧС России, областной поисково-спасательной службы, полиции, медиков, представителей органов местного самоуправления и общественных организаций», — сообщает пресс-служба МЧС.
Верховский район:
— село Корсунь, на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери;
— деревня Алексеевка, купель.
Дмитровский район:
— село Долбенкино, купель Марфо-Мариинской обители;
— село Балдыж, купель;
— село Бородино, купель;
— село Соломино, купель;
— село Столбище, Селькин пруд.
Залегощенский район:
— родник у деревни Ореховка.
Знаменский район:
— село Знаменское, святой источник.
Ливенский район:
— деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение»;
— село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца;
— деревня Викторовка, купель;
— село Козьминка, купель;
— деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской;
— село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери.
Мценский район:
— деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.
Новодеревеньковский район:
— село Судбищи, родник у реки Любовши.
Новосильский район:
— источник на реке Пшевке около деревни Шейно.
Покровский район:
— село Верхососенское, купель у святого источника «Каменец»;
— село Дросково, купель;
— поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.
Сосковский район:
— село Кирово, купель.
Урицкий район:
— святой источник Пресвятой Богородицы «Казанская» около деревни Кошелево;
— село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».
Хотынецкий район:
— село Старое, купель.
Шаблыкинский район:
— поселок Шаблыкино, Авангардовская купель.
Завтра православные христиане отмечают один из двенадцати великих христианских праздников — Крещение Господне. В России этот день традиционно сопровождается массовыми купаниями в купелях.
ИА «Орелград»