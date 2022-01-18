Стал известен список орловских крещенских купелей

Безопасность на каждом из них обеспечат сотрудники МЧС.

В Орловской области опубликован список крещенских купелей. Их определило МЧС совместно с органами местного самоуправления.

«На водоемах области в этот период будет действовать 26 мест организованного купания в 13 муниципальных районах. Для обеспечения безопасности в местах проведения купаний будет организовано дежурство сотрудников МЧС России, областной поисково-спасательной службы, полиции, медиков, представителей органов местного самоуправления и общественных организаций», — сообщает пресс-служба МЧС.

Верховский район:

— село Корсунь, на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери;

— деревня Алексеевка, купель.

Дмитровский район:

— село Долбенкино, купель Марфо-Мариинской обители;

— село Балдыж, купель;

— село Бородино, купель;

— село Соломино, купель;

— село Столбище, Селькин пруд.

Залегощенский район:

— родник у деревни Ореховка.

Знаменский район:

— село Знаменское, святой источник.

Ливенский район:

— деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение»;

— село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца;

— деревня Викторовка, купель;

— село Козьминка, купель;

— деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской;

— село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери.

Мценский район:

— деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район:

— село Судбищи, родник у реки Любовши.

Новосильский район:

— источник на реке Пшевке около деревни Шейно.

Покровский район:

— село Верхососенское, купель у святого источника «Каменец»;

— село Дросково, купель;

— поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.

Сосковский район:

— село Кирово, купель.

Урицкий район:

— святой источник Пресвятой Богородицы «Казанская» около деревни Кошелево;

— село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Хотынецкий район:

— село Старое, купель.

Шаблыкинский район:

— поселок Шаблыкино, Авангардовская купель.

Завтра православные христиане отмечают один из двенадцати великих христианских праздников — Крещение Господне. В России этот день традиционно сопровождается массовыми купаниями в купелях.

ИА «Орелград»