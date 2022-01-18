В Орле февральские соцвыплаты могут быть выплачены в марте

Ряд выплат перешли из органов соцзащиты в Пенсионный фонд.

Некоторые социальные выплаты, положенные орловцам в феврале, могут быть перечислены лишь в марте. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире соцсетей.

По словам главы региона, задержка носит разовый характер и касается только тех пособий, которые ранее выплачивались органами социальной защиты, а с 1 января 2022 года перешли в Пенсионный фонд.

Речь идет о следующих соцвыплатах:

ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет;

пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;

единовременное пособие при рождении ребенка;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

ИА «Орелград»