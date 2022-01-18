В Орле февральские соцвыплаты могут быть выплачены в марте

18.1.2022 | 12:24 Важное, Новости, Экономика

Ряд выплат перешли из органов соцзащиты в Пенсионный фонд.

Некоторые социальные выплаты, положенные орловцам в феврале, могут быть перечислены лишь в марте. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире соцсетей.

По словам главы региона, задержка носит разовый характер и касается только тех пособий, которые ранее выплачивались органами социальной защиты, а с 1 января 2022 года перешли в Пенсионный фонд.

Речь идет о следующих соцвыплатах:

  • ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
  • единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

ИА «Орелград»

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