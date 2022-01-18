В Орле февральские соцвыплаты могут быть выплачены в марте

Ряд выплат перешли из органов соцзащиты в Пенсионный фонд.
Некоторые социальные выплаты, положенные орловцам в феврале, могут быть перечислены лишь в марте. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире соцсетей.
По словам главы региона, задержка носит разовый характер и касается только тех пособий, которые ранее выплачивались органами социальной защиты, а с 1 января 2022 года перешли в Пенсионный фонд.
Речь идет о следующих соцвыплатах:
- ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
ИА «Орелград»