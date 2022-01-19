Благодаря госпрограмме в Орловскую область переселились почти пять тысяч соотечественников

Все они владеют русским языком и воспитаны в российских культурных традициях.

Благодаря государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 4,9 тысяч соотечественников смогли переселиться в наш регион.

Отмечается, что речь идет о людях, владеющих русским языком и воспитанных в российских культурных традициях. В Орловской области им гарантируется образование и медицинская помощь, а также предоставляются места в учреждениях социального обслуживания населения.

«При согласовании кандидатов на участие в программе учитывается наличие среднего профессионального и высшего образования по профессиям и специальностям, имеющим отношение к приоритетным для региона видам экономической деятельности (здравоохранение, образование, культура, сельское хозяйство), осуществление трудовой деятельности по соответствующим профессиям», — сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»