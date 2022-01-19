Орловские организации проверили на хранение наркотиков

Обнародованы итоги надзора в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

Отчет о работе за 2021 год обнародовало управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области. Речь идет о государственном контроле в сфере, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в специальный перечень. Всего на 2021 год было запланировано проведение 15 мероприятий, исполнено 14 из них. Из плана было исключено ООО «Кондитерская фабрика», поскольку эту организацию внесли в единый реестр субъектов малого предпринимательства. Внеплановых проверок не проводилось.

По результатам плановой выездной проверки нарушения были вскрыты на ООО «Залегощенский сахарный завод». По итогам мероприятия был составлен административный протокол. Рассмотревший его мировой суд наказал завод штрафом в размере 50 тысяч рублей. В частности, на заводе не был назначен работник, ответственный за ведение и хранение специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров. Их учет не велся.

Также по результатам плановой выездной проверки протокол был составлен в отношении ООО «Промметиз Русь». Предприятию внесено предписание об устранении выявленных нарушений, а вопрос об ответственности решает мировой суд судебного участка Орловского района. В декабре 2020 года и в 2021 году на предприятии отсутствовал учет прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, следует из информации полиции.

Кстати, сотрудники УКОП в минувшем году проводили профилактические мероприятия по разъяснению организациям и ИП порядка и правил оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Беседы проводились с учетом эпидемиологической обстановки, как правило, в телефонном режиме. Были проведены и индивидуальные занятия с лицами, ответственными за ведение и хранение журналов учета. В частности, занятия были проведены с сотрудниками ООО «Фригогласс Евразия», ООО «Мценский керамический завод», ГУП «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский», ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур», Орловский базовый медицинский колледж и др.

ИА «Орелград»