Стали известны подробности сегодняшней аварии под Орлом

Молодая женщина врезалась в бензовоз, металлическое ограждение и УАЗ.

Стали известны подробности аварии, которая сегодня произошла во Мценском районе. Ранее «Орелград» сообщал, что на отрезке между Мценском и Первым Воином произошло ДТП, потребовавшее вмешательства скорой и спасателей.

По информации пресс-службы УМВД, происшествие произошло в 12.40 на 331-м километре трассы М-2 «Крым». 33-летняя водитель автомобиля «Форд Фокус» ехала со стороны Орла в направлении Москвы. Не выдержав безопасный боковой интервал до двигавшегося попутно бензовоза «Сканиа», она столкнулась с полуприцепом, после чего потеряла управление и врезалась в металлическое барьерное ограждение. После этого она также столкнулась с «УАЗом», который ехал во встречном направлении.

В результате инцидента пострадала водитель «Форда».

ИА «Орелград»