Доходы орловцев возьмут под наблюдение

Выборочное наблюдение доходов населения проведет Орелстат.

В Орловской области с 19 января по 1 февраля 2022 года проводится выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Об этом сообщает Орелстат. Мероприятие проводится во исполнение постановления правительства РФ. Статистики планируют получить достоверную информацию о фактическом уровне жизни орловцев и их доходах. Анализ таких данных позволит судить о степени имущественного расслоения и уровне бедности в регионе. Кстати, подобные наблюдения будут проведены и в других субъектах РФ.

Также статистики планируют узнать, доходят ли установленные государством социальные пособия до тех граждан, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики. Сообщается, что данные статистики почерпнут путем проведения личного опроса граждан. Домохозяйства были отобраны случайным способом.

«По всей России наблюдением будет охвачено 160 тысяч домашних хозяйств во всех регионах, адреса которых отобраны случайным образом, — уточняет Орелстат. — В Орловской области обследованию подлежат 1248 домохозяйств, из них 744 в городской местности» и 504 – в сельской местности».

По домам орловцев пройдут специально обученные интервьюеры. Перед проведением опроса они обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также рассказать о цели своего визита. На период проведения опросов домохозяйств в Орловской области будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД, отметили в Орелстате. Добавим, что наблюдение пройдет в Орле, Ливнах, Мценске, Болхове, Дмитровске, Знаменке, Колпне, Кромах, Хотынце, Нарышкино, Змиевке и других населенных пунктах региона.

ИА «Орелград»