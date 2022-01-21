Орловские производители амфетамина получили огромные тюремные сроки

21.1.2022 | 10:01 Закон и порядок, Новости

16 лет 9 месяцев, 15 лет 9 месяцев, 14 лет 9 месяцев и 7 лет 9 месяцев.

Оперативники ФСБ пресекли деятельность подпольной лаборатории, которая занималась производством наркотика амфетамин. Четверо участников организованной преступной группы получили огромные тюремные сроки.

Сообщается, что фигуранты успели произвести почти пять килограмм наркотика и собирались произвести еще 943,76 грамм.

«Фигуранты признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений с назначением наказания Лучину Е.И. в виде лишения свободы на срок 16 лет 9 месяцев со штрафом в размере 600 тыс. руб. и ограничением свободы на срок 10 месяцев, Голямову А.А. — в виде лишения свободы на срок
15 лет 9 месяцев и штрафом в размере 500 тыс. руб., Селихову Д.С. — на срок 7 лет 9 месяцев и штрафом в размере 100 тыс. руб., Ищенко Е.А. — на срок 7 лет 9 месяцев и штрафом в размере 200 тыс. руб., Христенко А.Ю. — на срок 14 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщила пресс-служба УФСБ.

ИА «Орелград»

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