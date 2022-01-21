Руководство Нарышкинской колонии уличили в необоснованной поддержке ходатайств об УДО

Также вопросы вызвала воспитательная работа в исправительном учреждении.

Руководство Нарышкинской колонии уличили в необоснованной поддержке ходатайств об условно-досрочном освобождении заключенных. Эти факты вскрылись в ходе проверки, которую провели прокурор Орловской области Владислав Малкин и председатель Общественной наблюдательной комиссии Тамара Жаворонкова.

Вскрылись также и другие нарушения:

«Установлено, что администрацией учреждения должным образом не ведется воспитательная работа. При неоднократном нарушении осуждёнными установленного порядка отбывания наказания эффективные меры ответственности не применяются, перевод отдельных злостных нарушителей в тюрьму не инициируется.

Не принимаются меры к трудоустройству осуждённых, находящихся в штрафном изоляторе и иных запираемых помещениях.

В ходе проверки выявлены нарушения требований охраны труда, санитарно- эпидемиологического законодательства, в связи с чем прокуратурой вынесено 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении юридического лица ИК-5, по результатам проверки объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушения закона», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ряд вопросов удалось разрешить на месте, но по некоторым нарушениям назначены проверки и даны поручения. В дальнейшем руководству УФСИН России по Орловской области предстоит дать правовую оценку состоянию ведомственного контроля в исправительном учреждении.

ИА «Орелград»