В деле о травмировании ребенка снегом всплыл балкон

Орловский областной суд рассмотрел дело о демонтаже самовольно возведенной конструкции.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, жительницу Мценска обязали демонтировать козырек и остекление балкона на последнем этаже многоквартирного дома. Иск подала «Первая городская управляющая компания». Она указала, что в январе 2019 года с козырька балкона, расположенного на 4-м этаже, на землю рухнуло «снежно-ледяное образование» массой почти 12 кг. В этот момент внизу проходили мама с ребенком. Женщина получила легкую травму, а вот у ребенка был диагностирован перелом правой ключицы.

В ходе расследования было установлено, что местная жительница самостоятельно, без согласования с управляющей организацией, провела остекление своего балкона. Суд указал, что «сконструированная крыша данного дома не закрывает в полном объеме козырек балкона ответчика и не защищает от образования снегового мешка на нем». В связи с этим возможно интенсивное образование наледи и сосулек, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

«Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что устройство козырька балкона квартиры ответчика и его остекление являются перепланировкой общедомового имущества и требуют согласия всех собственников помещения многоквартирного дома, а ввиду его отсутствия — являются самовольными, в связи с чем подлежат демонтажу», — сообщает пресс-служба Орловского облсуда.

Кроме того, ответчица не представила достоверных доказательств того, что козырек над балконом и его остекление не нарушают прав и законных интересов граждан и не создают угрозу их жизни и здоровью. Поэтому исковые требования были удовлетворены. Решение было обжаловано в апелляции, но судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения. Амчанка должна будет демонтировать остекление в установленный судом срок.

ИА «Орелград»