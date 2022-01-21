В Орле началась доследственная проверка санатория «Дубрава»

21.1.2022 | 11:46 Закон и порядок, Медицина, Новости

В одном из здания санатория протекает крыша и повреждены стены.

Следственный комитет инициировал производство доследственной проверки по факту ненадлежащего содержания одного из помещений санатория «Дубрава».

«В одной из социальных сетей размещена видеозапись интерьера помещений одного из зданий санатория «Дубрава», расположенного в Орловском районе Орловской области, где жителям предоставляются санаторные услуги в рамках реабилитации после перенесённых заболеваний. В здании протекает крыша, имеются повреждения на стенах и потолке. В то же время, в административном корпусе санатория помещения отремонтированы», — сообщила пресс-служба СК.

В ближайшее время следствию предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию руководителей санатория, а сейчас проходят проверки санатория.

ИА «Орелград»

 

 

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