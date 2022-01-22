КСП вскрыла нарушения при благоустройстве орловских территорий

Часть выявленных недостатков содержит признаки административных правонарушений.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области проверила расходование средств областного бюджета на программу «Формирование современной городской среды». Общий объем проверенных средств составил 1,4 миллиарда рублей. Средства были потрачены в 2020 и 2021 годах. КСП отметила, что запланированные целевые показатели перевыполнены. Однако в ходе проверки были отмечены многочисленные нарушения и недостатки, в том числе нарушения положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отметим, что в сфере закупок проверка была выборочной. В качестве примера КСП приводит администрацию Свердловского района. Выступая в качестве заказчика, она по шести муниципальным контрактам установила сроки действия банковской гарантии на 5 дней меньше установленного законодательством срока. Там же было отмечено нарушение сроков оплаты выполненных работ по пяти муниципальным контрактам. Аудиторы также отметили ведение работ с нарушениями установленных контрактами сроков в Мценске, Хомутово и Орле. В Дмитровске и Тросне по этой причине контракты с подрядными организациями были расторгнуты, из-за чего пришлось объявлять повторные конкурентные процедуры.

«При исполнении муниципальных контрактов в Краснозоренском сельском поселении подрядчиком не представлено обеспечение гарантийных обязательств на два муниципальных контракта, — следует из отчета КСП. — Нарушены сроки выполнения работ на объекте «Сквер Памяти» на 53 дня, однако пени не предъявлялись. Нарушены сроки внесения в ЕИС информации об изменениях в муниципальных контрактах».

В райцентре Шаблыкино было установлено несоответствие целевых показателей результативности использования субсидии с плановыми показателями по благоустройству общественных территорий, закрепленных в муниципальной программе. Также местная программа не была приведена в соответствии с решением о бюджете сельского поселения. Кроме того, в этом поселке подрядчик нарушил сроки выполнения контракта на 26 дней, однако пени ему не насчитали. Кроме того, аудиторы не смогли достоверно установить факт выполнения работ по укатке щебня на 86,8 тысячи рублей.

«Администрацией Отрадинского сельского поселения Мценского района с индивидуальным предпринимателем были заключены возмездные договоры на проведение независимого строительного контроля в общей сумме 95 тысяч рублей, — сообщают в КСП. — Одновременно аналогичный контроль на безвозмездной основе осуществлялся КУ ОО «Орелгосзаказчик». При этом в ходе контрольного обмера было установлено, что подрядчиками в ряде случаев работы были выполнены не в полном объеме. Общая стоимость оплаченных и невыполненных работ составила 49,4 тысячи рублей».

ИА «Орелград»