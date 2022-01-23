В Мценске «оживят» долгострой

Власти обещают уже в этом году завершить затянувшееся строительство.

Власти города Мценска утвердили план по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Волков. Правда, в план включен всего один объект: «Реконструкция улицы Машиностроителей». Из постановления следует, что объем незавершенного строительства оценивается в 4,727 миллиона рублей. При этом степень готовности объекта – почти стопроцентная.

В рамках завершения долгостроя планируется передача данного объекта в муниципальную казну города Мценска. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2022 года. Ответственность за это возложена на муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства. Отметим, что долгострои планируется оживлять по всему региону. Так, 18 января 2022 года правительство Орловской области утвердило «Порядок принятия решений об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов, финансирование которого осуществлялось за счет средств областного бюджета, и затрат по нему».

По сути, данный документ регламентирует правила «оживления» долгостроев, которые финансировались за казенный счет, или их использования для других целей. К недостроям отнесены даже те объекты, которые не начинали возводиться, но проектно-сметную документацию для которых разработали за счет бюджета. Кстати, документом четко определены критерии, в соответствии с которыми долгострои будут официально признаваться объектами незавершенного строительства.

Например, таковым будет признан объект, финансирование строительства которого не осуществляется более трех лет. Другой критерий: возведенные строительные конструкции или их элементы в результате длительного перерыва в строительстве частично или полностью оказались разрушены и непригодны для дальнейшего использования. Еще один критерий: проектно-сметная документация объекта не соответствует установленным требованиям в связи с изменениями нормативно-правовой базы, регулирующей требования к таким документам. По каждому недострою будет проводиться экспертиза, на основании результатов которой власти затем уже будут думать, что и как делать с объектом.

ИА «Орелград»