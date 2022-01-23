В усадьбе Афанасия Фета под Орлом появится поляна единорогов

Власти Мценского района озвучили планы по реконструкции исторического сооружения.

Как сообщает администрация Мценского района, в 2022 году за счет средств федерального гранта в размере 56,25 миллиона рублей будет проведено благоустройство парка Шеншиных в деревне Волково. Для тех, кто не знает – фамилию Шеншин носил отец знаменитого поэта Афанасия Фета. В детстве и сам поэт носил эту фамилию, однако затем, в силу сложившихся семейных обстоятельств, власти присвоили ему фамилию первого мужа его матери. Фет почти всю жизнь положил на то, чтобы вернуть себе фамилию отца. Добавим, что благоустройство парка Шеншиных будет проведено в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«В 2021 году за счет средств муниципального бюджета была изготовлена проектно-сметная документация на реализацию проекта по благоустройству парка, — рассказала и.о. начальника отдела архитектуры администрации Мценского района Анастасия Федорова. — С целью реализации объекта «Благоустройство усадьбы Шеншиных и прилегающей парковой зоны» изготовлен эскизный проект и подготовлен сметный расчет, которые в данный момент находятся в экспертизе, положительное заключение будет получено до конца января. В настоящее время проводится подготовка к проведению конкурсных процедур».

Местные власти напоминают, что проект благоустройства парка Шеншиных стал победителем конкурса «Исторические поселения и малые города», проводимого Минстроем России. Он предполагает обустройство принципиально новых зон. Так, в парке должны появиться детский городок и поляна единорогов. Кроме того, предусмотрена установка так называемых малых архитектурных форм – входная зона, скамейки, перголы и павильон. В парке появится новое освещение и будут проложены удобные пешеходные дорожки. Начало работ запланировано на 1 апреля. К этому дню в парке обещают смонтировать систему видеонаблюдения, поэтому за процессом благоустройства желающие смогут наблюдать через интернет в режиме онлайн.

ИА «Орелград»