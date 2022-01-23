Закредитованность простых орловцев выросла на 10 процентов

А объем кредитования организаций увеличился примерно на треть по сравнению с 2020 годом.

Правительство Орловской области обнародовало информацию о ситуации в банковской сфере. В частности, сообщается, что общий объем кредитных вложений в банковской сфере Орловской области по итогам октября 2021 года составил 15,259 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 20,9 процента, тогда он составлял 12,618 миллиарда рублей. Наибольший темп роста привлечения банковских кредитов продемонстрировали юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В октябре 2021 года их совокупный кредитный портфель достиг отметки в 8,137 миллиарда рублей против 6,184 миллиарда рублей в октябре 2020 года. Нетрудно подсчитать, что за год закредитованность орловского бизнеса увеличилась на 31,6 процента. Вырос и объем кредитования населения. Так, на отчетную дату простые орловцы позаимствовали у банков на различные нужды 7,122 миллиарда рублей. Если поделить эту сумму на всех без исключения жителей региона, то сумма долга составит чуть более 10 тысяч рублей на каждого, включая младенцев.

Для сравнения, в октябре 2020 года совокупный кредитный портфель простых жителей Орловской области составлял 6,434 миллиарда рублей, то есть за год он увеличился примерно на 10,7 процента. Кстати, к отчетной дате, то есть к октябрю 2021 года, темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения региона составил 108,7 процента в сравнении с январем-сентябрем предыдущего года. Реальное содержание среднедушевых денежных доходов за 9 месяцев 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года составило 101,8 процента, или 27 540 рублей в месяц.

ИА «Орелград»