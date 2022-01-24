На Орловщине исчезли 9 тысяч избирателей

Облизбирком установил новую численность избирателей в регионе.

Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории региона. Список опубликован на официальном сайте облизбиркома, он актуален по состоянию на 1 января 2022 года и составлен по данным государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы». В него на данный момент включено 609 977 человек.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2021 года численность избирателей Орловской области в аналогичном списке составляла 618 858 человек. То есть всего за один год регион утратит порядка 9000 избирателей. Возможно, это связано с высоким уровнем смертности в минувшем году, а также с достаточно большим количеством орловцев, которые переехали на постоянное место жительства в другие регионы.

Эта тенденция наблюдается все предыдущие годы. Например, по состоянию на 1 января 2020 года в Орловской области насчитывалось 626 849 избирателей, на 1 января 2019 года – 632 003 избирателя, на 1 января 2018 года – 636 266 избирателей. Эти данные косвенно указывают и на то, что в регионе сокращается численность взрослого населения. Что касается текущего показателя, то наиболее высокая численность избирателей зафиксирована в городе Орле – 246 378 человек, а самая низкая в Корсаковском районе – 3 310 человек.

ИА «Орелград»