Все школы Орла с сегодняшнего дня переходят на дистанционное обучение

24.1.2022 | 6:00 Важное, Новости, Образование

Причиной стала эпидемиологическая обстановка.

На основании решения муниципального оперативного штаба от 22.01.22 все школы Орла начиная с понедельника, 24 января, переходят на дистанционное обучение.

Такое же решение касается организаций дополнительного образования. На подобные меры власти пошли в связи ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Отметим, что в Орловской области более чем на 100% превышены эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также ежедневно увеличивается количество заражений коронавирусной инфекцией.

ИА «Орелград»

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