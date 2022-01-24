Все школы Орла с сегодняшнего дня переходят на дистанционное обучение

Причиной стала эпидемиологическая обстановка.

На основании решения муниципального оперативного штаба от 22.01.22 все школы Орла начиная с понедельника, 24 января, переходят на дистанционное обучение.

Такое же решение касается организаций дополнительного образования. На подобные меры власти пошли в связи ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Отметим, что в Орловской области более чем на 100% превышены эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также ежедневно увеличивается количество заражений коронавирусной инфекцией.

ИА «Орелград»