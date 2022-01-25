Орловщина не оправдала ожиданий по нацпроекту «Культура»

Плановые показатели не были достигнуты в установленные сроки.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила аудит эффективности расходования средств, выделенных Орловской области в рамках реализации национального проекта «Культура». Сообщается, что с 2019 года ведется реализации трех региональных проектов, аналогичных федеральным, — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Правда, последний из них был «заморожен» в 2020-2021 годах. Проект «Культурная среда» затронул 23 образовательных организации. В частности, шесть школ были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Также был создан Дросковский СДК Покровского района, отремонтировано 11 школ искусств и домов культуры, открыто пять модельных библиотек.

Проведенный анализ показал, что, освоение средств в рамках данного проекта за 2020 год на бумаге составило 100 процентов, или 43,619 миллиона рублей. Однако в реальности в связи с незаконченным и переходящим на 2021 год строительством сельского дома культуры на 100 мест в селе Дросково не были вовремя освоены 6,55 миллиона рублей. Освоение средств проекта «Культурная среда» за 10 месяцев 2021 года составило 103,494 миллиона рублей, или 82 процента заложенного финансирования.

«В связи с незавершенным строительством объекта «Сельский дом культуры на 100 мест в селе Дросково Покровского района» не достигнут в 2020 году показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» регионального проекта «Культурная среда», — отмечает в своем отчете КСП. — Нарушения договорных обязательств по контракту со стороны администрации Покровского района, выступающей в роли заказчика, послужили основанием для отказа на взыскание с подрядчика уплаты неустойки за неисполнение договорных обязательств».

Анализа заполнения паспортов региональных проектов «Культурная среда» и «Творческие люди» также вскрыл «отдельные несоответствия значений результатов проекта характеристике ожидаемого результата отдельных мероприятий». По мнению КСП, это не соответствует «Методическим указаниям по разработке и реализации национальных проектов».

ИА «Орелград»