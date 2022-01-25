Орловские чиновники оказались богаче федеральных

Заработки региональных служащих на 15 процентов превысили федеральный уровень.

В Орловской области по итогам 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих составила 42 854 рубля, что на 9 процентов больше, чем было в 2019 году. Зарплата муниципальных служащих в регионе составила за отчетный период времени 34 556 рублей в месяц, увеличившись по сравнению с предшествующим годом на 6,4 процента. Такие данные приводит Орелстат.

Судя по статистике, в Орловской области гораздо выгоднее работать именно в региональных органах власти, чем в федеральных, так как заработок там повыше. Так, по данным Орелстата, уровень среднемесячной начисленной заработной платы государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Орловской области в 2020 году был на 15 процентов выше, чем у государственных гражданских служащих территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти.

Например, средняя зарплата работников судов и прокуратуры в Орловской области по итогам 2020 года составила 39 022 рубля в месяц. Для сравнения, в органах законодательной власти муниципального уровня, то есть в городских и районных Советах народных депутатов, средняя зарплата в тот же период времени составляла 43 425 рубля в месяц. Тут стоит напомнить, что на местном уровне зарплаты устанавливают себе местные же власти. Делать они это должны, исходя из нормативов расходов на содержание чиновников и возможностей бюджета.

ИА «Орелград»