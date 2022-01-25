Параметры «золотого парашюта» уточнили главе Орловского района

Окружные депутаты внесли изменения в положение о содержании главного чиновника.

Орловский окружной Совет народных депутатов внес изменения в положение о содержании главы Орловского района, которое они сами же приняли в конце минувшего года. В частности, в новой редакции появилась обновленная статья о дополнительных социальных гарантиях главному чиновнику местного уровня. По сути, данная статья представляет собой так называемый «золотой парашют».

Согласно ей, главе округа полагается прибавка к пенсии за счет местного бюджета. Ежемесячная доплата назначается в размере 45 процентов от месячного денежного содержания главы. Отметим, что понятие «денежное содержание» включает в себя не только оклад и премии, но и все надбавки, которые выплачиваются чиновнику. Грубо говоря, денежное содержание обычно превосходит ту сумму, которую простые граждане идентифицируют с зарплатой.

Данный «золотой парашют» еще надо заслужить. Ежемесячная доплата к пенсии назначается главе округа, исполнявшему свои обязанности на постоянной основе не менее одного срока. Кроме того, у такого чиновника стаж работы должен составлять не менее 15-ти лет. Интересно, что за каждый год сверх стажа в 15 лет главе округа ежемесячная доплата увеличивается еще на 3 процента месячного денежного содержания. То есть, «золотой парашют» обладает способностью роста.

Право на получение ежемесячной доплаты к пенсии глава округа может потерять в трех случаях: в случае отрешения его от должности, в случае вступления в законную силу приговора суда, вынесенного в отношении него по уголовному делу, а также в случае его отзыва избирателями. Последний из этих трех вариантов можно назвать фантастическим, а вот вариант с уголовным преследованием таковым не кажется. Добавим, что новой версией постановления также уточнена обязанность бюджета обеспечить главу округа персональным транспортом и служебным кабинетом, оборудованным по последнему слову техники.

ИА «Орелград»