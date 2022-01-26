Орловский хоккеист Александр Никишин сыграет на Олимпийских играх в Китае

20-летний защитник московского «Спартака» попал в окончательный состав сборной.
Уроженец Орла Александр Никишин оказался в составе хоккейной сборной России, которая в феврале примет участие в зимних Олимпийских играх.
20-летний защитник московского «Спартака» попал в окончательный состав сборной и теперь попытается проявить себя в Китае.
Александр родился в Орле, а хоккеем начал заниматься в школе мытищинского «Атланта». Продолжив получать спортивное образование в СДЮШОР ЦСКА имени Валерия Харламова, он стал в составе армейцев Чемпионом России среди юниоров.
Взрослую карьеру Никишин начинал в московских «Крыльях Советов», позже перейдя в «Спартак».
ИА «Орелград»