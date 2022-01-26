Орловский хоккеист Александр Никишин сыграет на Олимпийских играх в Китае

26.1.2022 | 17:00 Новости, Спорт

20-летний защитник московского «Спартака» попал в окончательный состав сборной.

Уроженец Орла Александр Никишин оказался в составе хоккейной сборной России, которая в феврале примет участие в зимних Олимпийских играх.

20-летний защитник московского «Спартака» попал в окончательный состав сборной и теперь попытается проявить себя в Китае.

Александр родился в Орле, а хоккеем начал заниматься в школе мытищинского «Атланта». Продолжив получать спортивное образование в  СДЮШОР ЦСКА имени Валерия Харламова, он стал в составе армейцев Чемпионом России среди юниоров.

Взрослую карьеру Никишин начинал в московских «Крыльях Советов», позже перейдя в «Спартак».

ИА «Орелград» 

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