Орловский хоккеист Александр Никишин сыграет на Олимпийских играх в Китае

20-летний защитник московского «Спартака» попал в окончательный состав сборной.

Уроженец Орла Александр Никишин оказался в составе хоккейной сборной России, которая в феврале примет участие в зимних Олимпийских играх.

20-летний защитник московского «Спартака» попал в окончательный состав сборной и теперь попытается проявить себя в Китае.

Александр родился в Орле, а хоккеем начал заниматься в школе мытищинского «Атланта». Продолжив получать спортивное образование в СДЮШОР ЦСКА имени Валерия Харламова, он стал в составе армейцев Чемпионом России среди юниоров.

Взрослую карьеру Никишин начинал в московских «Крыльях Советов», позже перейдя в «Спартак».

ИА «Орелград»