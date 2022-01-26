В Орле объявили о старте приватизации

Власти города планируют заработать почти 1,2 миллиарда рублей на продаже имущества.

Администрация города Орла обнародовала на своем официальном сайте прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год. На портале приведен подробный список объектов, которые выставляются на продажу, с указанием их цены и основных характеристик. Это означает, что в городе официально дан старт распродаже муниципального имущества 2022 года. Ознакомиться с программой приватизации может любой желающий, все списки находятся в открытом доступе.

Напомним, сам план в конце прошлого года был согласован депутатами горсовета. Из пояснительной записки к нему следовало, что основной целью его реализации является «повышение эффективности управления муниципальной собственностью и оптимизация структуры муниципальной собственности». Отмечалось, что за счет приватизации городские власти желают также избавиться от муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления. К такому имуществу отнесен и 100-процентный пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Мэрия пыталась продать его в предыдущие годы, но ценник на это хозяйство превышал 1 миллиард рублей. Желающих приобрести его тогда не нашлось. В этом году 10 823 акции «Орел-Отеля» выставят на аукцион за 989 288 рублей.

В целом от программы приватизации чиновники планируют выручить 1,176 миллиарда рублей. Так, доходы от реализации муниципальных объектов недвижимости планируются в размере 172,987 миллиона рублей, от продажи находящихся под ними земельных участков – 13,91 миллиона. То есть, основная ставка в этом году сделана на продажу пакета акций «Орел-Отеля». Впрочем, чиновники признают, что с учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, названных показателей удастся достичь только при очень благоприятной конъюнктуре рынка.

ИА «Орелград»