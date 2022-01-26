В Орле подвели итоги конкурса рисунков «Тургеневский дуб»

Победителей наградили спилами Тургеневского дуба.

В Орле прошло подведение итогов и награждение победителей регионального этапа детско-юношеского художественного конкурса рисунков «Тургеневский дуб» – Российское дерево года 2021». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В числе почетных гостей были первый зампред председателя облсовета Михаил Вдовин, первый зампред Правительства Орловской области Татьяна Крымова и директор музея-заповедника И.С. Тургенева Сергей Ступин.

Все победители получили памятные призы, в том числе — первые спилы Тургеневского дуба.

В возрастных категориях лучшими были признаны:

Возрастная категория 6-9 лет:

— Алборова Дарина, обучающаяся Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий.

— Галкин Павел, обучающийся Селиховской средней общеобразовательной школы Знаменского района.

— Сафарова Полина, обучающаяся Протасовской средней общеобразовательной школы Мценского района.

Возрастная категория 10-13 лет:

— Доска Снежана, обучающаяся Дубовской основной общеобразовательной школы Новодеревеньковского района.

— Кузнецова Василиса, обучающаяся Малоархангельской средней общеобразовательной школа № 2» Малоархангельского района.

— Макарова Алевтина, обучающаяся Мценской детской художественной школы.

Возрастная категория 14-17 лет:

— Бабкова Анна, обучающаяся Мценской детской художественной школы.

— Габова Ксения, обучающаяся Черемошенской основной общеобразовательной школы Мценского района.

— Мацак София, обучающаяся Орловского техникума сферы услуг.

«Красной нитью через всё творчество Ивана Сергеевича Тургенева проходила любовь к родине. Все его произведения, все действия его персонажей были пронизаны этим чувством. Писатель долгие годы жил за границей, но тяга к России всегда в его душе. И, обращаясь к победителям и призёрам конкурса, хочется особо подчеркнуть, где бы вы ни были, когда вырастите, всегда помните о России, оставайтесь душой с родиной. Да, в ноябре прошлого года стихия отняла у нас Тургеневский дуб, но его образ всегда останется в нашей душе. А благодаря рисункам участников конкурса его увидят во всем мире», — заявил Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»