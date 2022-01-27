Федеральный телеканал НТВ рассказал о проблемах со «скорой» в орловских селах

Ситуацию со «скорыми» активно обсуждают после трагедии в поселке Хотынец.

В эфире федерального телеканала НТВ вышел сюжет о проблемах с вызовом «скорой» в орловских селах. Журналисты рассказали о гражданской активности местных жителей, которые объединяют усилия, чтобы самостоятельно доставлять в медучреждения соседей, нуждающихся в срочной помощи.

Эта тема стала актуальной после трагедии, которая недавно произошла в Хотынце. Местная жительница, у которой случился инсульт, за весь день так и не получила медицинской помощи. В результате она скончалась.

«Утром 30 декабря 57-летняя женщина из деревни Кукуевка потеряла дома сознание и несмотря на усилия гражданского мужа, так и не получила медицинскую помощь.

После того, как женщина упала в обморок, гражданский муж вызвал скорую. В приезде кареты ему было отказано, поскольку машина была в Орле. На своем транспорте доставить женщину в больницу не было возможности ввиду ее отсутствия. Не нашлось автомобиля и у соседей. Несмотря на повторные вызовы, скорая все не ехала и не ехала», — сообщал ранее «Орелград».

ИА «Орелград»