Жительница Орловской области умерла из-за неприезда машины скорой помощи

За весь день женщину не спасли ни вертолеты, ни закупленные машины скорой помощи.

Экс-зампред облсовета Валентина Остроушко на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказала о трагедии в Хотынецком районе, которая произошла из-за неприезда машины скорой помощи.

По ее словам, утром 30 декабря 57-летняя женщина из деревни Кукуевка потеряла дома сознание и несмотря на усилия гражданского мужа, так и не получила медицинскую помощь.

После того, как женщина упала в обморок, гражданский муж вызвал скорую. В приезде кареты ему было отказано, поскольку машина была в Орле. На своем транспорте доставить женщину в больницу не было возможности ввиду ее отсутствия. Не нашлось автомобиля и у соседей. Несмотря на повторные вызовы, скорая все не ехала и не ехала.

«Ближе к пяти вечера о трагедии узнали мои друзья (из бывшего актива КПРФ, живущие неподалёку), приехали, положили её на покрывало и привезли в больницу… Одновременно звонили мне.. Там их встретила санитарка. Сказала, что врач будет к шести… Было 15 минут шестого… Я уже звонила в департамент», — рассказала Остроушко.

Замруководителя департамента здравоохранения Николаев сообщил Валентине Остроушко, что взял ситуацию на контроль. После этого появился главврач медучреждения, а после и дежурный врач. Начались попытки поставить диагноз:

«Наконец, врач осмотрел её. Предварительный диагноз — опухоль в животе… Мои друзья удивились: посмотрите внимательнее, похоже на инсульт или инфаркт… У неё шея и подбородок красные… Медики посмотрели внимательнее и появился новый диагноз: двустороннее воспаление лёгких. Говорили, что давление нулевое, что будут делать кардиограмму… Всё это время мои друзья были со мной на связи… И повторяли: похоже на инсульт. А потом Светлана умерла…».

В результате вскрытия было установлено, что у женщины был именно инсульт. Валентина Остроушко недоумевает о том, где были машины скорой помощи, с помпой подаренные райбольницам губернатором, а также распиаренный вертолет санитарной помощи, предназначенный именно для таких случаев.

Комментируя произошедшее в соцсетях, жители области также обращаются к руководству области. Но достается и местным кадрам:

«Тут и удивляться не чему, бардак он везде бардак. В особенности в Хотынецкой ЦРБ. Там ни главврачу ни врачам работать не когда. Они то после пьянки отходят, то застолья организовывают в кабинетах. Им не до больных».

ИА «Орелград»