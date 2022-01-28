Дистанционное обучение в орловских школах продлили до 5 февраля

28.1.2022 | 12:52 Важное, Медицина, Новости, Образование, Общество

С 29 января запрещаются любые массовые мероприятия.
Дистанционный формат обучение сохранится в орловских школах до 5 февраля. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице в соцсети Instagramm.

Также с 29 января по 28 февраля в регионе полностью запрещены любые массовые мероприятия. Ограничительные меры связаны с очередной вспышкой коронавируса:

«Ситуация требует новых управленческих решений. К сожалению, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться. Мы продолжаем предпринимать все необходимые меры, чтобы сдержать распространение заболевания: образовательные учреждения Орла и части муниципалитетов были переведены на дистанционный режим, вводятся дополнительные меры по повышению эффективности работы горячей линии «122», работодателям даны рекомендации о переводе сотрудников на дистанционный режим работы», — рассказал Андрей Клычков.

ИА «Орелград»

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