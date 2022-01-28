Из Администрации Президента в Орел поступило 2000 жалоб

Из Москвы для разбирательства на месте были пересланы обращения орловцев.

Администрация губернатора и правительства Орловской области опубликовала отчет о работе с обращениями граждан в 2021 году. Согласно ему, всего в администрацию поступило 10 844 обращения. Для сравнения, в 2019 году таковых было 9921, в 2020-м – 11 869. Словом, 2021 год не побил рекорд по жалобам жителей региона. Однако обращает на себя тот факт, что ровно 2000 жалоб были спущены в Орел из Администрации Президента России. То есть, такое количество обращений простых жителей Орловской области Москва вернула в регион для решения заданных вопросов по существу непосредственно на месте.

Нетрудно подсчитать, что в прошлом году каждую пятую жалобу орловцы направляли не губернатору, а президенту. Это позволяет в какой-то степени судить об уровне доверия простых жителей к региональным властям. Отметим также, что через интернет-приемную государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр» в минувшем году от орловцев поступило 2606 обращений.

Количество коллективных обращений в 2021 году составило 504 единицы. Для сравнения, в 2019 году администрация губернатора получила 769 коллективных жалоб, в 2020 году – 511. Также подсчитано, что в минувшем году от жителей областного центра руководителям региона поступило 1567 обращений, или 14,5 процента от их общего количества. В предыдущие годы жители Орла были активнее. Так, в 2020 году они подали губернатору 1897 жалоб, в 2019 году – 2362. Добавим, что наибольшее количество обращений поступило по вопросам социальной сферы – 6549 обращений, или 60,4 процента от их общего количества.

ИА «Орелград»