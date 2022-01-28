Подрядчика Красного моста банкротят в Белгороде

«Ремспецмост» может обанкротиться по иску брянской компании.

Проблемы ООО «Ремспецмост» вышли на межрегиональный уровень решения. Напомним, эта компания зарегистрирована в Белгородской области. В Орле она отметилась скандалами, связанными с хищением огромных сумм из бюджета, выделенных на ремонт и реконструкцию мостов. Наиболее скандальным явилось дело о реконструкции Красного моста в Орле, где, по версии следствия, было похищено более 170 миллионов рублей.

И вот теперь, как стало известно «Орелграду», в отношении орловского подрядчика в Белгороде будет рассмотрено дело о признании его банкротом. Сделает это арбитражный суд Белгородской области, рассмотрение дела назначено на 2 февраля. Заявление о банкротстве «Ремспецмоста» подало ООО «Металлпром», зарегистрированное в Брянске. Это заявление было принято к рассмотрению в последние дни 2021 года. Ближайшее судебное заседание будет посвящено проверке обоснованности требований заявителя о признании должника банкротом.

Неприятности преследуют белгородскую компанию и в Орле. Так, в конце декабря Орловский областной суд оставил в силе постановление следователя о наложении ареста на транспортные средства «Ремспецстроя» в рамках расследования уголовного дела. Речь идет о наложении ареста на 37 транспортных средств, оформленных на эту компанию, а именно: 27 автомобилей, кран-манипулятор, автокран, автобетоносмеситель, четыре прицепа-компрессора, подкатную тележку, полуприцеп бортовой и низкорамный полуприцеп. Стоимость этого имущества составляет около 126 миллионов рублей. Оно было арестовано для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания наказания в виде штрафа и других имущественных взысканий, поскольку общий размер причиненного имущественного ущерба по уголовному делу составляет 181,459 миллиона рублей.

Из материалов суда следует, что первое уголовное дело было возбуждено еще 26 марта 2021 года «в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Ремспецстрой»». Оно было заведено по факту хищения в августе 2020 года бюджетных средств при реконструкции моста «Дружба» в Заводском районе города Орла. В том случае ущерб был оценен следователями в 1,487 миллиона рублей. Дело было заведено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По нашим данным, в конце марта 2021 года также было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.327 УК РФ. Его завели в отношении заместителя генерального директора ООО «Ремспецстрой» Юрия Трояна по факту использования в период с 30 октября по 8 ноября 2020 года заведомо подложных документов с целью обеспечения победы «Ремспецстроя» в конкурсной процедуре по определению подрядчика на выполнение работ по объекту «Реконструкция Красного моста в г. Орле».

А 20 сентября 2021 года дело по статье 160 УК РФ было возбуждено уже в отношении генерального директора ООО «Ремспецстрой» Евгения Подрезова. Он был арестован по обвинению в растрате 179,971 миллиона рублей при исполнении муниципального контракта по реконструкции Красного моста. Добавим, что мартовские и сентябрьские уголовные дела соединены в одно производство под общим номером.

ИА «Орелград»