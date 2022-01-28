В Мценске обновили правила награждения чиновников

Власти орловского райцентра назвали новые условия поощрения передовиков.

Администрация Мценска отменила постановления о почетной грамоте и благодарности главы города, изданные в 2008 году, и утвердила новое положение об этих наградах. В документе отмечено, что и почетная грамота, и благодарность являются формой поощрения простых граждан и коллективов предприятий, организаций и учреждений города. Награждать ими будут за профессиональное мастерство и добросовестный труд, выдающиеся заслуги в сфере общественной деятельности по защите прав человека, развития экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, законности, правопорядка и общественной безопасности, благотворительное и «иной деятельности, способствующей всестороннему развитию города Мценска».

Вручать награды будут в связи с профессиональными праздниками, юбилеями и другими торжественными датами. Отметим, что согласно обновленным правилам, в Мценске юбилейными датами считаются: для физических лиц – 50 лет и далее каждые 5 лет, а также в связи с выходом на пенсию; для юридических лиц – 25 и 50 лет и далее каждые последующие 10 лет со дня основания. При этом для награждения почетной грамотой награждаемый должен иметь стаж работы не менее пяти лет, благодарностью — не менее одного года. Организации могут быть награждены только в том в случае, если они работают на территории города не менее трех лет.

Простые граждане, согласно новым правилам, могут получить почетную грамоту «за заслуги в содействии и проведении социально-экономической городской политики и профессиональные успехи». Награждать обещают тех амчан, которые своим трудом заслужили широкую известность и авторитет в Мценске. Работников муниципальных унитарных предприятий будут награждать за достижения в укреплении российской государственности, чиновников — за успешное решение вопросов, социально значимых для жителей города, хотя это и так является их работой.

Сотрудников правоохранительных органов будут награждать за действия по предотвращению и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций, укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан. Работники коммерческих организаций могут получить грамоту за особый вклад в развитие социальной сферы города, молодежь — за высокие достижения в обучении, в творческих конкурсах, в предметных олимпиадах и спортивных соревнованиях.

ИА «Орелград»