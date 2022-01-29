Число онлайн-касс стремительно прирастает в Орле

Орловские налоговики рассказали о применении контрольно-кассовой техники.

В Орле в 2021 году сотрудниками налоговой инспекции было проведено 180 проверок соблюдения требований закона о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Как отмечают в инспекции ФНС России по городу Орлу, нарушения были установлены при проведении всех без исключения проверок, то есть статистика нарушений оказалась 100-процентной. С нарушителями налоговики провели разъяснительные беседы. Между тем, количество онлайн-касс в областной столице растет стремительными темпами.

«За 2021 год на территории Орла зарегистрирована 2391 единица контрольно-кассовой техники, — сообщает городская ИФНС. — Только за четвертый квартал было зарегистрировано 462 единицы техники, из них 409 – посредством интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»».

Еще 49 оналайн-касс были зарегистрированы на основании традиционных бумажных заявлений, четыре — с помощью телекоммуникационных каналов связи. В целом на сегодняшний день в Орле зарегистрировано 10 020 единиц контрольно-кассовой техники. К слову, налоговики призывают горожан сообщать им о фактах нарушений законодательства при применении ККТ. Каждый покупатель имеет такую возможность.

«Проверить чек можно с помощью бесплатного онлайн-сервиса «Проверка кассового чека» на сайте ФНС России, либо скачав мобильное приложение, — говорят в ИФНС. — В случае нарушения, в том числе невыдачи чека, покупатель может через приложение сообщить об этом в налоговую службу. Кроме того, о нарушении ККТ можно сообщить и любым другим удобным способом: по почте, с помощью ТКС или интернет-сервисов ФНС». В ведомстве заверили, что сотрудники налоговых органов оперативно реагируют на все поступившие обращения и ориентируются на них при планировании контрольных мероприятий.

ИА «Орелград»