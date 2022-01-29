Может ли модернизация орловской медицины обернуться уголовным делом?

Аудиторы раскритиковали выполнение медицинских программ в регионе.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты анализа расходования бюджетных средств, выделенных на организацию первичной медико-санитарной помощи в 2018-2020 годах и, частично, в 2021 году. Общий объем проверенных средств составил 940,9 миллиона рублей, 924,8 миллиона из которых – это средства федерального бюджета. Доля областной казны составила 16,1 миллиона. Средства на медицину были выделены значительные, однако аудиторы в своем отчете указали на низкий процент их освоения.

Сообщается, например, что на 2021 год в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения с учетом регионального софинансирования было запланировано 587,8 миллиона рублей. По состоянию на 2 сентября 2021 года, то есть на момент окончания проверки, расходы на эту программу составляли всего лишь 50,2 миллиона рублей, или 8,5 процента от запланированной суммы. Наиболее низкое исполнение сложилось по четырем из пяти программных мероприятий.

В качестве яркого примера в КСП приводят строительство детской поликлиники в Ливнах. На момент проверки там были выполнены работы на общую сумму 970 тысяч рублей, что составляло 0,8 процента от стоимости работ, запланированных по контракту на 2021 год (121,4 миллиона рублей). Еще по четырем объектам капитального ремонта, на который было запланировано 160,6 миллиона рублей, на момент проверки только лишь «велась работа по подготовке закупочной документации и заключению контрактов».

«Запланирована закупка 86 единиц медицинского оборудования на сумму 215,3 миллиона рублей, из них поставлено 19 единиц на сумму 7,3 миллиона рублей (3,4 процента от запланированной суммы), — говорится в информации КСП. — В отдельных случаях поставленное на момент проверки оборудование не использовалось по причине необходимости обучения медицинского персонала».

По проекту приобретения и монтажа быстровозводимых модульных конструкций ФАПов (на эти цели было запланировано 10 миллионов рублей) на момент проверки также всего лишь «велась работа по подготовке закупочной документации». Тут аудиторы отмечают, что в 2018-2021 годах силами «Орелгосзаказчика» производилось строительство девяти ФАПов. Из них на момент проверки только три ФАПа, на возведение которых было потрачено 29,9 миллиона рублей, оказывали орловцам первичную медико-санитарную помощь.

Еще три ФАПа общей стоимостью 26,2 миллиона нуждаются в доработке согласно новым санитарным правилам. Кроме того, подчеркивает КСП, три недостроенных ФАПа в Дмитровском районе подлежат сносу из-за ненадлежащего выполнения работ, которые были выполнены с отступлением от проекта. Строительство этих ФАПов обошлось казне в 7,4 миллиона рублей, которые теперь, видимо, надо пытаться взыскать с подрядчика, иначе они будут выброшены на ветер. Кто в таком случае ответит за пустую трату казенных миллионов? Добавим, что свой отчет КСП уже направила в прокуратуру региона.

ИА «Орелград»