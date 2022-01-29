В Орле суд обязал Фонд капремонта заняться своим делом

Фонду придется отремонтировать обветшавший дом в райцентре Верховье.

Вступило в законную силу решение, вынесенное Железнодорожным районным судом города Орла. Как уточнили в пресс-службе этого суда, иск подал прокурор Верховского района Орловской области. В Орле дело рассматривалось по местонахождению ответчика, в роли которого выступила некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Прокурор просил обязать эту организацию обеспечить проведение капитального ремонта крыши многоквартирного дома №4 по улице Ленина в райцентре Верховье.

«В судебном заседании представитель ответчика не отрицал, что НО «НФКР» к ремонту не приступала, — следует из сообщения суда. — Установлено, что НО «РФКР» заключался контракт с подрядчиком ООО «АудитЭнергоПроект» на разработку проектной документации для проведения ремонта крыши. В связи с нарушением договорных обязательств контракт был расторгнут в одностороннем порядке с 17 декабря 2020 года, новый контракт не заключался».

Суд согласился с доводами прокурора о том, что Фонд не принял надлежащих мер по проведению капремонта указанного дома. Тем самым были нарушены законные права жильцов. Также суд указал на то, что нарушенными оказались интересы общества при реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». В результате исковые требования прокурора были удовлетворены.

«Удовлетворяя иск, суд исходил из положений части 6 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, — объяснили в пресс-службе райсуда, — которой установлена ответственность регионального оператора перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете, за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капремонта подрядными организациями».

ИА «Орелград»