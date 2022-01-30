Активисты ОНФ в Орле призвали снизить цены на ПЦР-тесты

Народный фронт в Орловской области оценил стоимость ПЦР-тестирования.

В Орловской области активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели собственный мониторинг цен на ПЦР-диагностику и по его итогам призвали снизить стоимость такой услуги. Как сообщили в ОНФ, на фоне роста заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в Орловской области резко возрос спрос на ПЦР-тесты. «Рынок» отреагировал на это ростом цен. Так, общественники выяснили, что стоимость ПЦР-тестов в регионе варьируется от 1450 до 2500 рублей. По меркам области, это немало – почти 10 процентов среднемесячной зарплаты по региону.

«Стоимость зависит от времени проведения ПЦР-тестирования, — говорят в региональном отделении ОНФ. — Так, в большинстве лабораторий за проведение ПЦР-теста в течение 24 часов гражданам необходимо заплатить приблизительно 1400-1500 рублей. Для того, чтобы узнать результат тестирования на COVID-19 в течение 12 часов, необходимо заплатить 1900 рублей и более».

Предложение снизить цену на ПЦР-тестирование как никогда уместно и необходимо. Такое мнение выразил руководитель регионального исполкома Народного фронта Владимир Филонов. По его словам, провести ПЦР-тестирование бесплатно можно только в бюджетных учреждениях здравоохранения и только при наличии соответствующих симптомов.

«В иных случаях граждане вынуждены обращаться в платные лаборатории, где данная услуга становится значительной нагрузкой на бюджет жителей нашего региона», — говорит Филонов.

Напомним, ранее Орловское УФАС России приступило к проверке целесообразности установления цен на ПЦР-тесты на коронавирус. Как сообщала пресс-служба ведомства, делается это во исполнение поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Поручение касается обоснованности стоимости проведения лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции, то есть ПЦР-исследований.

ИА «Орелград»