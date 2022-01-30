Более сотни водителей автобусов поймали под Орлом на нарушениях

Тревожную статистику озвучили гаишники Мценского района.

В 2021 году на территории Мценского района Орловской области на водителей автобусов было составлено 113 административных материалов. Еще 22 протокола было составлено за различные нарушения на должностных и юридических лиц. Такие тревожные статистические данные приводит отделение ГИБДД МО МВД России «Мценский».

Также сообщается, что «в целях профилактики аварийности с участием автобусов» за январь 2022 года сотрудниками этого отделения составлено уже 14 административных материалов на водителей автобусов. К сожалению, не обошлось без аварий. В январе 2022 года на территории Мценского района произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого один человек получил ранения.

«Указанные факты подчеркивают необходимость усиления государственного контроля за осуществлением перевозок, особенно организованных перевозок групп детей, допуском к оказанию транспортных услуг, выбором маршрута и времени перевозки, исправностью транспортных средств и соблюдением требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», – считают в отделении ГИБДД МО МВД России «Мценский».

Добавим, что в рамках проведения профилактических мероприятий последняя неделя января в Мценском районе была, по сути, объявлена неделей безопасности. Местная полиция решила провести в это время на территории города Мценска и всего Мценского района целевое профилактическое мероприятие «Автобус».

ИА «Орелград»