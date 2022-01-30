Орловские прокуроры ужесточат надзор за земельными сделками

Действиям и бездействию чиновников на местах будет дана правовая оценка.

В Орле под председательством прокурора Орловской области Владислава Малкина состоялось заседание ведомственной коллегии. как пояснили в пресс-службе ведомства, оно было посвящено обсуждению вопросов соблюдения земельного законодательства. В своем выступлении Малкин отметил, что в регионе допускаются многочисленные нарушения в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения, добычи полезных ископаемых. Кроме того, он напомнил о нарушениях при выделении земли под жилищное строительство многодетным семьям. Напомним, недавно в регионе были возбуждены первые уголовные дела против чиновников, из-за которых льготники остались без участков.

«Глава регионального надзорного ведомства потребовал от прокуроров принять меры к усилению надзора в этой сфере, в каждом случае давать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы осуществления контроля в земельной сфере, вплоть до уголовно-правовой, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. — В целях повышения эффективности работы прокуроров в этом направлении принято решение о проведении ряда конкретных мероприятий».

На заседании была озвучена и статистика. Было отмечено, в частности, что в 2021 году в Орловской области только прокурорскими работниками было выявлено более 1000 нарушений земельного законодательства. По итогам проверок было внесено порядка 400 актов прокурорского реагирования, в том числе 25 исковых заявлений в суды. По требованиям прокуроров 244 виновных были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

«Принимаются меры реагирования в связи с несоответствием федеральному законодательству муниципальной правовой базы в сфере землепользования, — добавили в прокуратуре региона. — По протестам прокуроров свыше 160 противоречащих действующему законодательству нормативных правовых актов в сфере земельных правоотношений приведены в соответствие».

ИА «Орелград»