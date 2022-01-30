Парахин частично запретил купаться в Орле

Мэр приказал обеспечить безопасность людей на водных объектах.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города на 2022 год. Первым делом он определил санкционированные места для купания и массового отдыха людей. В текущем году такой статус присвоен зонам отдыха на озере Светлая жизнь и на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха. Начало купального сезона по сложившейся традиции назначено на 1 июня, а его окончание – на 31 августа. Своим постановлением Парахин запретил купание на водных объектах города Орла в не отведенных для этого местах.

Кроме того, мэр утвердил список мест, опасных для жизни людей, особенно в период ледостава, таяния льда, весеннего половодья и традиционного подледного лова рыбы. В него включены: озеро Светлая жизнь, реки Ока и Орлик, водоем в районе пересечения улиц Космодемьянской и генерала Родина, водоем в районе улицы Гайдара и пруд Силикатный. Мэр запретил переход водоемов по льду и велел горожанам для преодоления водной преграды использовать мосты и объездные пути.

Управлению по безопасности администрации города Орла Парахин поручил «осуществлять координацию реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах», а также проводить разъяснительную работу с населением города, в том числе и через средства массовой информации, по вопросам безопасного поведения людей на водных объектах. Кроме того, чиновникам мэрии поручено наладить взаимодействие с отделом безопасности людей на водных объектах ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Орловской области».

ИА «Орелград»