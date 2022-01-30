Стоянку транспорта на Наугорке в Орле временно запретят

Мэрия распорядилась провести патриотическую акцию и ввела ограничения.

Администрация города Орла приняла решение о проведении патриотической акции. Она будет посвящена Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья. Акция будет проведена 15 февраля «в целях нравственно-патриотического воспитания молодежи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами».

Подобное мероприятие в Орле традиционно проводится каждый год. В настоящее время оно является частью плана мероприятий ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации областной столицы. Поэтому ответственность за проведение возложена на городское управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями.

Начало патриотической акции намечено на 12 часов дня. Она пройдет возле памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе. В связи с этим мэр Орла Юрий Парахин распорядился запретить стоянку транспортных средств 15 февраля с 6 до 15 часов на площадке напротив вышеуказанного памятника. Управлению МВД России по городу Орлу и областному УГИБДД Парахин рекомендовал принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятия.

Работникам муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» поручено установить временные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств с установкой таблички «Работает эвакуатор». Добавим, что акция пройдет с соблюдением обязательных мер санитарно-эпидемиологической безопасности, то есть с социальным дистанцированием и использованием масок.

ИА «Орелград»