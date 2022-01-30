В молодежный парламент Мценска будут включать с 14 лет

30.1.2022 | 9:00 Новости, Политика

Власти орловского райцентра изменили условия формирования молодежного парламента.

Проект решения о внесении изменений в положение «О Молодежном парламенте города Мценска» был вынесен на рассмотрение депутатов Мценского горсовета. Новая редакция документа устанавливает возрастной ценз – попасть в указанный орган сможет молодежь в возрасте от 14-ти до 35-ти лет, проживающая на территории Мценска и Мценского района. Делегировать юных парламентариев будут действующие в городе предприятия, учреждения, образовательные организации, молодежные  объединения, всероссийские политические партии и просто общественные объединения.

Из документа следует, что в состав коллегиального органа можно  делегировать не более одного представителя «от субъекта права внесения кандидатур для включения в состав Молодежного парламента». В то же время делегирование не является обязательным. Мценской молодежи разрешили «баллотироваться» в парламент и в порядке самовыдвижения. Отбор кандидатур для включения в состав парламента будет осуществляться специально созданной комиссией по итогам собеседования с кандидатами.

Члены комиссии обязаны делать свой выбор в пользу того или иного претендента открытым голосованием. При этом они должны учитывать  имеющийся у кандидатов опыт участия в общественной деятельности, а также «предложения по решению вопросов молодежной политики в городе Мценске» и «рекомендации субъектов права внесения кандидатур для включения в состав Молодежного парламента».

ИА «Орелград»

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