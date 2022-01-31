Орловский сенатор Владимир Круглый выступил против запрета суррогатного материнства

Ранее депутат Госдумы от КПРФ анонсировала подобный законопроект.

Владимир Круглый, сенатор Совета Федерации от Орловской области, выступил против запрета суррогатного материнства на территории Российской Федерации.

«Медицинская технология, суррогатное материнство – это последний шанс для многих семей иметь своего ребенка. Инициативы о полном запрете подобной технологии негуманны», — написал заслуженный врач России в своем телеграмм-канале.

По сообщению «РИА Новости», ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (депутат фракции КПРФ) заявила о том, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут принять в этом году.

ИА «Орелград»