Орловский сенатор Владимир Круглый выступил против запрета суррогатного материнства

31.1.2022 | 17:38 Медицина, Новости

Ранее депутат Госдумы от КПРФ анонсировала подобный законопроект.

Владимир Круглый, сенатор Совета Федерации от Орловской области, выступил против запрета суррогатного материнства на территории Российской Федерации.

«Медицинская технология, суррогатное материнство – это последний шанс для многих семей иметь своего ребенка. Инициативы о полном запрете подобной технологии негуманны», — написал заслуженный врач России в своем телеграмм-канале.

По сообщению «РИА Новости», ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (депутат фракции КПРФ) заявила о том, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут принять в этом году.

ИА «Орелград»

 

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