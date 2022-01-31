Почти половина жалоб орловскому губернатору касалась медицины

В 2021 году на здравоохранение орловцы пожаловались более 4 000 раз.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовали итоги работы с обращениями граждан за 2021 год. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам социальной сферы. Всего их было прислано 6549, причем 4142 их них касались непосредственно сферы здравоохранения. Жалобы на медицину и просьбы помочь в решении медицинских проблем составили около 40 процентов всех жалоб, которые в прошлом году поступили в администрацию орловского губернатора.

Из отчета следует, что орловцев волновали вопросы лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок и установления групп инвалидности. Также жители региона просили чиновников помочь с получением направлений на обследование и лечение в федеральные медицинские центры. Инвалиды жаловались на плохое обеспечение средствами реабилитации, а медицинские работники – на нарушения с полагающимися им выплатами из бюджета.

Добавим, что 462 обращения простых орловцев к органам высшей областной власти касались вопросов «оказания материальной помощи малообеспеченным группам населения», еще в 111 случаях орловцы жаловались на проблемы с трудоустройством. Также в администрацию губернатора поступило 552 обращения, касающихся работы различных образовательных учреждений региона, 43 – работы учреждений культуры.

ИА «Орелград»