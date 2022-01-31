Стало известно, почему сироты в Орле остались без квартир

Чиновники укрупнили лоты, из-за чего аукционы оказались без участников.

Орловское УФАС России завело сразу несколько антимонопольных дел по признакам нарушения управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики собираются изучить детали аукционов, объявленных чиновниками в 2021 годе. В рамках этих торгов предполагалось приобрести квартиры для детей-сирот. Однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них.

Как следует из материалов антимонопольного органа, возможной причиной фактического срыва аукционов могли стать условия, прописанные организатором торгов. Дело в том, что чиновники заметно укрупняли лоты. Так, в рамках одного из аукционов предполагалось приобрести для сирот 19 квартир, и все – одним лотом. На других торгах предметом закупки являлось приобретение 43 жилых помещений площадью не менее 28 и не более 45 квадратных метров. В своих определениях о возбуждении дел УФАС указывает, что объединение в одну закупку большого количества квартир влечет за собой ограничение количества участников аукциона.

Более того, «формирование лотов подобным образом исключает возможность участия в закупке организаций, заинтересованных в представлении необходимого имущества, но не имеющих возможность поставить большое количество жилых помещений». С точки зрения закона, установление заказчиком невыполнимых требований для потенциальных участников закупки приводит или может привести к ограничению конкуренции. Кроме того, в письме ФАС России от 28 ноября 2019 года указано, что укрупнение объекта закупки путем включения в его состав нескольких квартир приводит к увеличению начальной (максимальной) цены контракта и, соответственно, влечет увеличение размера обеспечения заявки на участие в торгах и размера обеспечения контракта. Это тоже может привести к ограничению количества участников закупки.

«Большинство квартир в нашей стране находится в собственности физических лиц, владеющих только одной квартирой, поэтому в случае закупки квартир порознь круг потенциальных участников такой закупки будет максимально широким, — следует из материалов антимонопольных дел. — В случае закупки большого количества квартир одним лотом заказчику необходимо иметь доказательства существования как минимум нескольких хозяйствующих субъектов, готовых продать заказчику необходимое ему количество квартир. Таким доказательством могут служить коммерческие предложения, использованные при обосновании НМЦК; еще лучше, если на участие в закупке поступит несколько заявок».

В данном случае протоколы подведения результатов аукционов показали, что на участие в них не было подано ни одной заявки. Оценку действиям чиновников даст специальная комиссия. Рассмотрение антимонопольных дел назначено на февраль.

«ИА Орелград»