В Орловской области 70-летняя бабушка была спасена из горящей квартиры

31.1.2022 | 11:56 Новости, Происшествия

Горел дом на двух хозяев.

В Малоархангельском районе пожарные спасли 70-летнюю бабушку, которая находилась в горящей квартире. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В субботу утром поступило сообщение о том, что в деревне 2-я Подгорная загорелся жилой дом на двух хозяев. Сгорела кровля общей площадью 105 квадратных метров. В одной из квартир на кухне выгорело потолочное перекрытие, а в другой — поврежден коридор.

Жертв удалось избежать. Специалисты устанавливают причину возгорания и материальный ущерб.

ИА «Орелград» 

 

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