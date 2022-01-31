В Орловской области 70-летняя бабушка была спасена из горящей квартиры

Горел дом на двух хозяев.
В Малоархангельском районе пожарные спасли 70-летнюю бабушку, которая находилась в горящей квартире. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В субботу утром поступило сообщение о том, что в деревне 2-я Подгорная загорелся жилой дом на двух хозяев. Сгорела кровля общей площадью 105 квадратных метров. В одной из квартир на кухне выгорело потолочное перекрытие, а в другой — поврежден коридор.
Жертв удалось избежать. Специалисты устанавливают причину возгорания и материальный ущерб.
ИА «Орелград»