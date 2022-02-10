Определился подрядчик, который отремонтирует мост через реку Сосна в Ливенском районе

10.2.2022 | 17:53 Новости, Строительство

«Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» из Москвы.

Подведены итоги электронного аукциона на капитальный ремонт моста через реку Сосна на дороге Вахново-Важжово в Ливенском районе Орловской области.

Победила московская компания «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». Ей предстоит выполнить ремонт перерпавы за 253,3 миллиона рублей к 30 ноября 2022 года. При этом, мост на протяжении пяти лет будет находится под гарантией.

Напомним, мост через реку Сосна был одним из объектов, заброшенных печально известным белгородским подрядчиком «Ремпспецмост».

ИА «Орелград»

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