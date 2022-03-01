Депутаты обсудили состояние орловских бомбоубежищ

1.3.2022 | 13:11 Новости, Происшествия

Получилось не очень оптимистично.

Вчера депутаты орловского парламента собрались на внеочередном заседании президиума, чтобы обсудить готовность Орловской области к чрезвычайным ситуациям. В частности, депутатов интересовало состояние орловских бомбоубежищ.

Перед парламентариями выступил первый замначальника главного управления МЧС Сергей Гладков. Он рассказал о том, что понятие «бомбоубежище» осталось в прошлом, и на сегодняшний день существуют убежища, противорадиационные укрытия и укрытия, которые строились в первую очередь для работников крупных предприятий.

Успокоил депутатов спикер Леонид Музалевский, подчеркнувший, что оборонная мощь Российской Федерации является надежным гарантом безопасности,  а финансовая система России стабильна. Поэтому самое главное — не верить слухам и не поддаваться панике!

ИА «Орелград»

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