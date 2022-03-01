Фигурант дела о страшном ДТП остался на свободе

Суд отказал в аресте подозреваемого в совершении аварии, в которой пострадала целая семья.

Постановлением суда применена мера пресечения в отношении лица, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, по факту дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области. Она пояснила, что речь идет об аварии, которая произошла в городе Малоархангельске. Около 18 часов вечера 22 февраля 2022 года на улице Советской автомобиль ВАЗ-211240 сначала протаранил припаркованный автомобиль такой же марки ВАЗ-211440, а затем выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате этого ДТП пострадала семья из четырех человек, двое из которых — малолетние дети. При этом полуторогодовалый ребенок получил тяжелые травмы. По данному факту сотрудниками местной полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющем автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

«В совершении данного ДТП подозревается гражданин, который управлял транспортным средством марки ВАЗ-211240», — говорится в сообщении суда. При этом уточняется, что у потенциального виновника аварии имелись признаки алкогольного опьянения. Следователь подал в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако пьяный водитель остался на свободе – на него лишь наложили некоторые ограничения.

«В удовлетворении данного ходатайства судом отказано по тем основаниям, что подозреваемый положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства, работу, — перечислили в пресс-службе районного суда. — Преступление, в совершении которого он подозревается, относится к категории преступлений средней тяжести. Судом в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде запрета совершения определенных действий, в том числе запрета управления автомобилем или иным транспортным средством».

ИА «Орелград»