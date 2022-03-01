Простые орловцы принесли в бюджет треть миллиарда рублей

Налоговики подсчитали поступления по налогу на доходы физических лиц.

Как сообщает инспекция ФНС России по городу Орлу, в 2021 году поступления в консолидированный бюджет РФ за счет налога на доходы физических лиц составили 355,4 миллиона рублей. Данный показатель превысил уровень предыдущего года на 95,5 миллиона рублей, или на 36,7 процента. Напомним, что указанный налог платят простые граждане, то есть физические лица. До прошлого года ставка была одинаковой для всех и составляла 13 процентов. Однако затем повышенная ставка в размере 15 процентов была введена для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год.

«Поступления по НДФЛ в части суммы налога, превышающей порог 650 тысяч рублей, исчисленной с суммы дохода, превышающей 5 миллионов рублей, составили 12,4 миллионов рублей», — сообщает по этому поводу городская налоговая инспекция. В ведомстве также напомнили, что к доходам, облагаемым НДФЛ, относятся доходы от продажи имущества и его сдачи в аренду, от источников за пределами Российской Федерации, разного рода выигрыши, а также «иные доходы».

Что касается текущей статистики, то городские налоговики отмечают рост почти на треть сборов страховых взносов. ИФНС сообщает, что, по предварительным данным, доходы во внебюджетные фонды в январе 2022 года составили 771,9 миллиона рублей. Это выше уровня аналогичного периода прошлого года на 174,4 миллиона, или на 29,2 процента. Положительная динамика к 2021 году сложилась в разрезе всех трех фондов. Так, поступления взносов в Пенсионный фонд РФ в Орле выросли на 29,3 процента, в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования — на 28,2 процента, в Фонд социального страхования — на 30,4 процента.

ИА «Орелград»