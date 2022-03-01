Специалист по Китаю назначен главой департамента внутренней политики Орловской области

1.3.2022 | 15:15 Новости

Ранее Брызгалов работал советником губернатора.

По сообщению издания «Орловские новости», Алексей Брызгалов назначен главой департамента внутренней политики Орловской области.

Брызгалов родился в Хабаровском крае, окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, а затем магистратуру дипломатической академии МИД РФ.

Он проработал в Пекине пять лет, пройдя путь от переводчика до генерального директора филиала крупной российской компании.

Владея китайским и английским языками, Брызглалов называет себя «специалистом по Китаю».

Ранее эту должность занимал Вячеслав Ерохин

ИА «Орелград»

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