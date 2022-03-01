Специалист по Китаю назначен главой департамента внутренней политики Орловской области

Ранее Брызгалов работал советником губернатора.
По сообщению издания «Орловские новости», Алексей Брызгалов назначен главой департамента внутренней политики Орловской области.
Брызгалов родился в Хабаровском крае, окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, а затем магистратуру дипломатической академии МИД РФ.
Он проработал в Пекине пять лет, пройдя путь от переводчика до генерального директора филиала крупной российской компании.
Владея китайским и английским языками, Брызглалов называет себя «специалистом по Китаю».
Ранее эту должность занимал Вячеслав Ерохин
ИА «Орелград»