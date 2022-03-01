Техникум под Орлом взяли под охрану

Договор об оказании охранных услуг был заключен по требованию прокуратуры.

Прокуратура Болховского района Орловской области отчиталась о результатах проведение проверки соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности зданий, принадлежащих образовательным учреждениям. пристальное внимание надзорного органа вызвал филиал №1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», который работает в райцентре Болхов. В ходе проверки было установлено, что этом учреждении «не обеспечена охрана учебного корпуса сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии».

«Паспорт безопасности объекта, утвержденный в 2019 году, содержит вывод о необходимости обеспечения охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии, однако денежные средства для обеспечения охраны объекта из бюджета Орловской области не выделены», — подчеркнули в районной прокуратуре.

Добровольно устранять нарушения местные чиновники не стали. Поэтому прокуратура подала в суд исковое заявление, направленное на защиту интересов неопределенного круга лиц. Она просила обязать техникум обеспечить охрану учебного корпуса. Вторым ответчиком по делу стал департамент образования Орловской области. Прокуратура просила суд обязать его обеспечить финансирование указанных мероприятий.

«Решением Болховского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, — уточнили в надзорном ведомстве. — Решение суда вступило в законную силу. В настоящее время требования прокурора, изложенные в исковом заявлении, исполнены: департаментом образования выделены денежные средства, Орловский техникум агробизнеса и сервиса заключил договор об оказании охранных услуг».

ИА «Орелград»