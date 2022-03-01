Техникум под Орлом взяли под охрану

1.3.2022 | 18:06 Закон и порядок, Новости

Договор об оказании охранных услуг был заключен по требованию прокуратуры.

Прокуратура Болховского района Орловской области отчиталась о результатах проведение проверки соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности зданий, принадлежащих образовательным учреждениям. пристальное внимание надзорного органа вызвал филиал №1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», который работает в райцентре Болхов. В ходе проверки было установлено, что этом учреждении «не обеспечена охрана учебного корпуса сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии».

«Паспорт безопасности объекта, утвержденный в 2019 году, содержит вывод о необходимости обеспечения охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии, однако денежные средства для обеспечения охраны объекта из бюджета Орловской области не выделены», — подчеркнули в районной прокуратуре.

Добровольно устранять нарушения местные чиновники не стали. Поэтому прокуратура подала в суд исковое заявление, направленное на защиту интересов неопределенного круга лиц. Она просила обязать  техникум обеспечить охрану учебного корпуса. Вторым ответчиком по делу стал департамент образования Орловской области. Прокуратура просила суд обязать его обеспечить финансирование указанных мероприятий.

«Решением Болховского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, — уточнили в надзорном ведомстве. — Решение суда вступило в законную силу. В настоящее время требования прокурора, изложенные в исковом заявлении, исполнены: департаментом образования выделены денежные средства, Орловский техникум агробизнеса и сервиса заключил договор об оказании охранных услуг».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования