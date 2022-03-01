В Орле усилили контроль за дорогами

Рейды на территории областного центра проводят сотрудники ГАИ.

В орле сотрудники Госавтоинспекции проводят дополнительные рейдовые мероприятия на территории областного центра. Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, поводом для этого стала тревожная статистика. Согласно ей, в текущем году в Орле зарегистрировано уже 28 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 38 человек. В связи с увеличением числа происшествий сотрудники городского отдела ГИБДД усилии контроль. Для участия в дополнительных рейдах было выделено 15 экипажей.

Как пояснили в ведомстве, их задача — осуществлять контроль на аварийно-опасных перекрестках и выявлять различные административные правонарушения, связанные с несоблюдением очередности проезда, проездом на запрещающий сигнал светофора, нарушением требований дорожных знаков, а также невыполнением требования ПДД при осуществлении поворота заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.

«Помимо выявления и пресечения административных правонарушений сотрудниками Госавтоинспекции проводится профилактическая работа с водителями, так как проезд перекрестков требует от каждого водителя концентрации внимания и строгого соблюдении ПДД, — говорят в УГИБДД. — Госавтоинспекция обращается к водителям и напоминает, что при приближении к перекрестку необходимо снизить скорость, выбрав такую, которая позволит в случае неожиданного появления опасности остановить автомобиль. Во избежание ДТП необходимо также соблюдать дистанцию и боковой интервал».

Согласно статистике, в 2021 году в Орле было зарегистрировано на 5,4 процента меньше дорожно-транспортных происшествий, чем в 2020 году. Всего их было совершено 261, в результате этих аварий 11 человек погибли и 330 человек получили травмы. В 28 ДТП пострадали дети в возрасте до 16 лет. В целом в минувшем году в Орле сотрудниками ГИБДД было пресечено 70 140 нарушений Правил дорожного движения. Составлено 593 административных протокола за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 504 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

ИА «Орелград»