Конкурс частушек о выборах стартовал в Орловской области

Принять в нем участие могут молодые и будущие избиратели.

Избирательная комиссия Орловской области дала старт конкурсу «Мои выборы» и пригласила молодых и будущих избирателей принять в нем участие. Конкурс продлится по 31 июля 2022 года. Проводится он во исполнение плана работы облизбиркома по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса, а также повышению правовой культуры избирателей и участников референдума на территории Орловской области на текущий год.

Оценивать творческие работы будет специальная комиссия, которую возглавила Светлана Гонтарь, заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской области. Конкурс проводится совместно с территориальными избирательными комиссиями и клубами избирателей. Предусмотрено три тематических номинации: «Литературное творчество», «Художественное творчество» и «Прикладное творчество». На первом этапе участники сразятся между собой на уровне районов и городов, на втором этапе пройдет региональный финал.

Организаторы подчеркивают: принимая участие в конкурсе, участники дают свое согласие на обработку и распространение персональных данных, а также соглашаются с тем, что их персональные данные и изображения могут быть использованы организатором в изданиях, выставках и иных мероприятиях без дополнительного согласия. Кстати, подать заявку могут граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, в возрасте от 10 до 35 лет включительно. Комиссия рассмотрит и творческие коллективные работы.

Конкурс проводится с определением трех победителей (первое, второе, третье места) по каждой номинации. Для участия необходимо представить творческую работу, посвященную вопросам избирательного права и избирательного процесса. Так, в номинации «Литературное творчество» это может быть стихотворение собственного сочинения размером не менее 8 строк, частушки в количестве не менее трех, авторская песня длительностью не более 4 минут, призыв приходить на выборы, девиз клуба избирателей или сочинение на тему «Почему важно ходить на выборы».

В номинации «Художественное творчество» на участие можно подать макет эмблемы клуба избирателей, макет баннера «День молодого избирателя-2023», плакаты «Приглашение на выборы» и «Я (мы) голосую (ем)!», видео- или анимационный ролик по избирательной тематике, в том числе по таким темам как «Как правильно голосовать» и «Мои избирательные права». Можно представить и иные творческие работы по избирательной тематике в форме изобразительного искусства (живопись, графика, компьютерный дизайн и др.).

В номинации «Прикладное творчество» будут приняты работы по избирательной тематике в форме декоративно-прикладного искусства (чеканка, плетение, шитье, аппликация, выжигание, резьба, лепка и др.). Содержание работы не должно противоречить законодательству Российской Федерации и носить признаков политической агитации. На конкурс не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие честь, достоинство и чувства других людей. Количество работ от одного участника или коллектива участников не ограничено.

ИА «Орелград»