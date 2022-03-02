Конкурс частушек о выборах стартовал в Орловской области

2.3.2022 | 15:41 Новости, Политика

Принять в нем участие могут молодые и будущие избиратели.

Избирательная комиссия Орловской области дала старт конкурсу «Мои выборы» и пригласила молодых и будущих избирателей принять в нем участие. Конкурс продлится по 31 июля 2022 года. Проводится он во исполнение плана работы облизбиркома по обучению членов избирательных  комиссий и иных участников избирательного процесса, а также повышению правовой культуры избирателей и участников референдума на территории  Орловской области на текущий год.

Оценивать творческие работы будет специальная комиссия, которую возглавила Светлана Гонтарь, заместитель председателя Избирательной  комиссии Орловской области. Конкурс проводится совместно с  территориальными избирательными комиссиями и клубами избирателей. Предусмотрено три тематических номинации: «Литературное творчество», «Художественное  творчество» и «Прикладное  творчество». На первом этапе участники сразятся между собой на уровне районов и городов, на втором этапе пройдет региональный финал.

Организаторы подчеркивают: принимая участие в конкурсе,  участники дают свое согласие на обработку и распространение  персональных  данных,  а  также  соглашаются с  тем, что их персональные  данные и изображения могут быть использованы организатором в изданиях,  выставках и иных мероприятиях без дополнительного согласия. Кстати, подать заявку могут граждане Российской Федерации, проживающие на  территории Орловской области, в возрасте от 10 до 35 лет включительно. Комиссия рассмотрит и творческие  коллективные работы.

Конкурс проводится с определением трех победителей (первое, второе,  третье места) по каждой номинации. Для участия необходимо представить  творческую работу, посвященную вопросам избирательного права и  избирательного процесса. Так, в номинации «Литературное творчество» это может быть стихотворение собственного сочинения размером не менее 8  строк, частушки в количестве не менее трех, авторская песня длительностью  не более 4 минут, призыв приходить на выборы, девиз клуба избирателей или  сочинение на тему «Почему важно ходить на выборы».

В номинации «Художественное творчество» на участие можно подать  макет эмблемы клуба избирателей, макет баннера «День молодого  избирателя-2023», плакаты «Приглашение на выборы» и «Я (мы) голосую  (ем)!», видео- или анимационный  ролик по  избирательной тематике, в том числе по таким темам как «Как правильно голосовать» и «Мои  избирательные права». Можно представить и иные творческие работы по  избирательной  тематике в форме изобразительного искусства (живопись,  графика, компьютерный дизайн и др.).

В номинации «Прикладное творчество» будут приняты работы по  избирательной тематике в форме декоративно-прикладного искусства  (чеканка, плетение, шитье, аппликация, выжигание, резьба, лепка и др.).   Содержание работы не должно противоречить законодательству Российской  Федерации и носить признаков политической  агитации. На конкурс не  принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие честь,  достоинство и чувства других людей. Количество работ от одного участника  или коллектива участников не ограничено.

ИА «Орелград»

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